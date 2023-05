Calciomercato Udinese – Piazza pulita in attacco / Tre con le valigie pronte

L'Udinese si sta già muovendo sul mercato e gli ultimi acquisti sono la dimostrazione. Adesso non perdere le ultime sulle uscite in attacco

Il team bianconero continua a lavorare sul mercato. In queste settimane sono stati chiusi diversi colpi in attacco. Il primo è stato Matheus Martins che è arrivato dalla Fluminense per sette milioni di euro ed è stato girato in prestito al Watford. Il secondo (e più importante) è quello di Brenner che arriva dalla MLS, più precisamente dal Cincinnati. Dieci i milioni di euro che ha sborsato l'Udinese per assicurarsi questo centravanti dalle grandi prospettive. Con l'arrivo dei due attaccanti citati in precedenza è sicuro che la squadra dovrà anche completare qualche cessione. Ecco chi sono i tre centravanti che potrebbero abbandonare il club questa estate.

Il primo giocatore messo sotto osservazione è il portoghese Beto. Già nel corso di questo mercato invernale la società è arrivata davvero vicina a cedere il bomber arrivato nell'estate del 2021 dalla Portimonense. Erano stati sette i milioni spesi per assicurarsi le sue prestazioni, ad oggi però potrebbe fruttare quasi sei volte la posta spesa. Nel corso di questo inverno era arrivata un'offerta dell'Everton, ma per mancanza di alternative era stata rispedita al mittente. Dopo l'arrivo di Brenner, però, tutto sembra essere scritto per il suo addio. Bisogna vedere chi questa estate si aggiudicherà il bomber.

Gli altri due nomi — Il secondo nome è quello di Gerard Deulofeu. Anche lo spagnolo è stato davvero vicino alla cessione nel corso del mercato invernale. L'infortunio ha bloccato l'addio al Tottenham che era già stato scritto. Anche lui in estate potrebbe salutare per poter puntare ad un club che giochi costantemente le coppe europee. Il terzo centravanti è Ilja Nestorovski. Il suo contratto è in scadenza e l'addio sembra essere una semplice formalità.