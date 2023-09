Udinese – Niente Pereyra, ecco il nuovo centrocampista: ufficiale Payero

Roberto "El Tucu" Pereyra difficilmente potrà tornare ad essere un calciatore dell'Udinese. Non è un caso che in queste ore la società del Friuli Venezia Giulia si sia coperta sotto tutti i punti di vista con l'acquisto di Martin Payero. Il classe 1998 arriva direttamente dal Middelsbrough e nel corso dell'ultima stagione ha giocato anche con la maglia del Boca Juniors, mettendo a referto 4 reti in soli dieci incontri. Il centrocampista è famoso anche per il suo carattere non proprio pacato e inoltre in Argentina si è reso famoso per un flirt con la compagna di Mauro Icardi: Wanda Nara. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata e in uscita. Ieri è stata una grande giornata di ufficialità, visto che è arrivato anche il nuovo difensore centrale. Ecco i dettagli della trattativa Kristensen <<<