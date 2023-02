Mercato Udinese – Tanti nomi per il post Beto / Ecco la lista completa

La squadra continua a lavorare in vista dei prossimi match di campionato. Nel frattempo bisogna anche restare vigili sul mercato: le ultime

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Al momento la squadra non sta vivendo un momento semplice e di conseguenza non sono ammesse distrazioni in vista del match contro lo Spezia che sarà fondamentale. Allo stesso tempo, però, la dirigenza si inizia a muovere sul mercato in vista anche della prossima annata. Sappiamo che l'obiettivo della famiglia Pozzo è proprio quello di continuare a conservare questo club nel tempo e soprattutto mantenerlo ad alti livelli, ma sempre con un occhio attento ai conti. Il mercato per la dirigenza inizia già in questi giorni, visto che c'è una stagione da programmare. Le parole di Marino delle ultime settimane inoltre fanno proprio pensare ad una piccola rivoluzione in attacco.

L'attaccante che è pronto per fare le valigie è il nazionale portoghese Beto. Ricordiamo a tutti che la squadra bianconera ha rifiutato un'offerta molto vicina ai 30 milioni di euro per cedere le sue prestazioni all'Everton nel corso di questo mercato invernale. Difficile dire di no, però, se dovesse arrivare la stessa offerta anche tra qualche mese, quando il campionato sarà fermo e ci sarà tutto il modo per trovare un sostituto. Sono già tre i profili individuati dalla dirigenza per sostituire il centravanti ex Portimonense.

I nuovi bomber — La prima pista è quella che porta al georgiano Georges Mikautadze tutti parlano un gran bene delle sue capacità e potrebbe arrivare anche la chance nella massima serie del calcio italiano. Il secondo nome, invece porta in Italia e più precisamente a Spezia dove c'è uno Nzola che potrebbe partire proprio nel corso di questa estate, per caratteristiche fisiche stiamo parlando del sostituto perfetto di Beto. L'ultimo nome arriva dall'Argentina: Mateo Retegui. Questa pista sembra essere la più defilata.