News Udinese – Sfida tra bomber in crisi: Lukaku vs Beto / Chi la vincerà?

Quella di domani sarà una sfida non adatta ai deboli di cuore. Due squadre che hanno un solo obiettivo: vincere. Le ultime sui loro bomber

Redazione

Le due squadre che si affronteranno domani sera allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro sono attese da un incontro che non potranno assolutamente sbagliare. I neroazzurri hanno bisogno dei tre punti per poter portare a casa delle lunghezze importanti per conquistare la prossima qualificazione alla Champions League. I bianconeri, invece, hanno bisogno di un risultato positivo sia per dare morale ad un ambiente un po' sfiduciato che per poter continuare a sognare un piazzamento alla prossima Conference League. Adesso non si può più scherzare o sbagliare e di conseguenza bisogna pensare esclusivamente al match. Proprio per questo andiamo a fare un'analisi sui due bomber che si affronteranno alle 20 e 45. Da una parte Romelu Lukaku e dall'altra Beto. Chi riuscirà a riscattarsi?

Partiamo dal centravanti belga avversario dell'Udinese. Romelu da quando ha iniziato questa seconda esperienza all'interno del nostro campionato sembra non essere più il giocatore straripante che abbiamo visto sotto la gestione di Antonio Conte. Ad oggi il suo score è a dir poco orrendo, visto che ha messo a referto solamente due reti (una in campionato alla prima giornata contro il Lecce e una in Champions League contro il Viktoria Plzen). I numerosi infortuni lo hanno messo K.O. per diverso tempo e di conseguenza adesso ci si aspetta una rivincita personale, a partire proprio dal match di domani sera.

Se Atene piange... — Se parliamo di Beto, non possiamo parlare di una stagione fallimentare perché comunque ha messo a referto ben sette reti in ventidue presenze. Possiamo essere delusi, però, dalle sue ultime prestazioni visto che dopo i cinque gol segnati in meno di dieci giornate adesso le sue medie sono di tutt'altra fattura. Anche per lui speriamo possa essere quello di domenica l'incontro in cui si sblocca e torna a segnare con frequenza.