Calciomercato Udinese – Novità su Lazar Samardzic / Le parole di Marino

Il centrocampista bianconero Lazar Samardzic è al centro delle voci di mercato oramai da qualche mese. Stiamo parlando di un calciatore in grado di fare la differenza e che da sempre del tu al pallone. Uno di quei talenti che può diventare effettivamente generazionale. Sono tante le squadre interessate alle sue prestazioni e in questo momento ai primi posti vediamo società come il Napoli di Aurelio De Laurentiis e i rossoneri guidati da mister Stefano Pioli. Nelle ultime ore ha parlato anche il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino riguardo la situazione contrattuale del calciatore bianconero. Ecco le parole del dirigente bianconero: "A mio avviso a Lazar manca ancora uno step che giustamente dovrà fare con noi. Se qualche squadra lo vuole, però, dovrà fare un'offerta congrua a quanto potrà essere il suo potenziale nel futuro". In poche parole l'Udinese non ha nessuna intenzione di svendere questo piccolo fenomeno e per averlo servirà fare i salti mortali.