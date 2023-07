Udinese – Le nuove entrate dipendono da Becao e Samardzic / La giornata

Le nuove entrate per i bianconeri dipendono dalle uscite. Rodrigo Becao e Lazar Samardzic sono al centro di tutte le trattative: la giornata

Redazione

Il mercato dei bianconeri dipende totalmente da due dei migliori calciatori di questa stagione. Sia Rodrigo Becao che Lazar Samardzic sono pronti per provare delle nuove avventure lontane dalla Udinese Arena. Al momento è il primo ad essere favorito per un potenziale addio nel breve periodo. Il brasiliano (con contratto in scadenza nel 2024) è stato messo sotto osservazione da tre squadre: Atalanta, Torino e Fenerbache. La Dea, però, ha fatto il passo avanti su tutte ed ha già l'accordo con il giocatore, a tal punto che l'agente stesso quest'oggi si recherà in quel di Udine per cercare di trovare una sinergia con la famiglia Pozzo. Restano attardati sia i granata che i turchi, ma in queste telenovela non possono essere esclusi colpi di scena fino alla fine.

Per quanto riguarda Lazar Samardzic. Iniziano ad esserci dei movimenti anche dal Sud Italia, più precisamente da Napoli dove Aurelio De Laurentiis ha trovato in lui il perfetto sostituto di Piotr Zielinski, promesso sposo dei biancocelesti di Maurizio Sarri. La famiglia Pozzo ha già fissato la cifra che ci vuole per poter acquisire le prestazioni di questo centrocampista, stiamo parlando di 20 milioni di euro più bonus. Sicuramente non un prezzo piccolo, ma corretto per assicurarsi le prestazioni di un talento che potrebbe essere generazionale.

Il secondo giorno di ritiro — Oggi termina anche il secondo giorno di calcio giocato per la squadra allenata da Andrea Sottil. Il team ha iniziato con una fase di attivazione, mentre la vera preparazione inizierà settimana prossima quando ci si trasferirà in Austria. Va ricordato che il giorno antecedente alla partenza, ci sarà la prima amichevole di questa estate. Un match che può essere definito più come una sgambata visto che sarà contro la Rappresentativa Carnica della Lega Nazionali Dilettanti.