Udinese – Nuovi dettagli sull’affare Martins: il costo della trattativa

La squadra allenata da Sottil non vede l'ora di poter accogliere un talento come il brasiliano: le ultime su questa trattativa infinita

Redazione

Il team allenato da Andrea Sottilsi prepara ai prossimi incontri di campionato e amichevoli proprio in preparazione ai match che inizieranno il prossimo quattro di gennaio. Nel frattempo va ipotecato e definito un affare molto importante che riguarda un attaccante. Stiamo parlando di Matheus Martins che non vede l'ora di fare la differenza in lungo ed in largo anche all'interno di un campionato più importante come quello italiano. Le ultime ore sono state definite molto importanti per poter definire tutti i dettagli di una trattativa complessa e che ancora oggi crea diversi dubbi. Ecco quello che bisogna sapere sull'affare Matheus Martins.

Il giocatore che arriva dal Brasile è stato firmato per una cifra che si avvicina ai sei milioni di euro più una grossa percentuale sulla futura rivendita, visto che la Fluminense ha riservato una clausola del 20 percento. Si parla di accordi completamente diversi rispetto a quelli che poteva vantare prima la squadra bianconera. Si tratta di un attaccante molto interessante per la squadra di Sottil. La seconda punta è un vero e proprio jolly in attacco e non vede l'ora di fare la differenza. Anche se non è ancora sicuro il suo passaggio diretto in bianconero, ma potrebbe esserci l'inserimento del Watford.

Il passaggio in prestito — Matheus Martins dovrebbe firmare in prestito dall'Udinese al Watford e tra sei mesi assicurarsi la presenza nella squadra del Friuli Venezia Giulia. Questa firma viene fatta proprio per anticipare una partenza che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi e stiamo parlando dell'addio da parte di Gerard Deulofeu. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. C'è un giocatore che ha stregato il tecnico neroazzurro Simone Inzaghi. Il difensore bianconero potrebbe partire nel corso delle prossime sessioni, di conseguenza si cerca un prolungamento di contratto in extremis. Marotta prepara il colpo <<<