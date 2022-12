Notizie Udinese – Sottil deve prendere una decisione / Samardzic vuole giocare

La squadra bianconera continua ad allenarsi intensamente sui campi d'allenamento del Bruseschi in quel di Udine. Tra tre giorni si tornerà sul campo da gioco in un sfida contro una squadra di grandissimo livello, stiamo parlando della Cremonese allenata da Mister Max Alvini. La partita sarà l'ultima volta che il team potrà provare diversi giocatori e soprattutto tattiche di gioco, visto che dal match successivo si tornerà a fare sul serio. La partita in programma è quella contro l'Empoli che vedrà la squadra alla ricerca di una vittoria pressoché obbligatoria. Cambiando rapidamente discorso, c'è un giocatore che cerca un ruolo da assoluto protagonista in vista delle prossime partite. Ecco di chi stiamo parlando.

Il protagonista del discorso è uno dei migliori in queste prime partite: Lazar Samardzic. Il tedesco con origini serbe ha intenzione di prendersi un ruolo da assoluto titolare in una squadra dalla mediana folta e soprattutto di grande livello. Non sarà semplice far capire al tecnico Andrea Sottil le sue intenzioni e l'unico modo per poterlo fare con certezza è quello di sorprendere in amichevole. Contro il Lecce, Lazar non è sceso sul campo da gioco ed al momento questa decisione non ha ancora un fondamento, anche se si pensa a qualche problemino fisico visto i grandi carichi di lavoro.