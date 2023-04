Calciomercato Udinese – Il nuovo Becao arriva da Berlino: ecco Baumgartl

Questa estate cambieranno diversi giocatori in quel di Udine e tra questi sembra esserci anche Rodrigo Becao. Ecco il suo possibile sostituto

L'Udinese inizia a guardarsi intorno e il momento non è dei più semplici. La stagione sta volgendo al termine e molti giocatori iniziano già a pensare al loro futuro. Tra questi risulta esserci anche Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2024 e quella di quest'anno è l'ultima possibilità per la società gestita dai Pozzo di poter trarre un netto profitto dal roccioso difensore. Subito dopo l'addio dell'ex Cska di Mosca, però bisogna gettarsi sul mercato e cercare un sostituto che possa rendere allo stesso modo. In queste ultime ore è stato individuato un calciatore che sta facendo benissimo in Germania, più precisamente in quel di Berlino. Andiamo a vedere nello specifico di chi si sta parlando.

L'ultimo nome che fa gola alla dirigenza bianconera è quella di Timo Baumgartl. Il centrale dell'Union Berlin sta completando una stagione davvero incredibile e che nessuno si sarebbe mai aspettato alla vigilia. La squadra si trova al terzo posto in Bundesliga e sta compiendo un vero e proprio miracolo visto che si è messa dietro squadre molto più blasonate e dai budget più importanti come RB Lipsia o Bayer Leverkusen. Il calciatore adesso è pronto per rimettersi in mostra dopo che ha attraversato un momento davvero difficile per via di un tumore al testicolo. Ecco tutte le squadre interessate al classe 1997.

La Serie A apre la corsa — Non solo l'Udinese, ma anche due squadre in netta crescita come il Monza dei Berlusconi e il Sassuolo della famiglia Squinzi. Il costo del cartellino non sarà elevatissimo visto che il difensore va in scadenza la prossima stagione. Si parla di una trattativa intorno ai due milioni di euro. Un vero e proprio affare per chi dovesse vincere la gara. Un difensore che ha già giocato più di 100 partite in Bundes e lo ha fatto sempre ad altissimo livello. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal Bruseschi. Beto torna in gruppo <<<