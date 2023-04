Mercato Udinese – Uno che arriva e uno che va / Becao medita l’addio

L'Udinese continua a lavorare sia sul campo che sul mercato sia in entrata che in uscita. Tra i promessi partenti, Becao che medita l'addio

L'Udinese lavora intensamente sia dentro che fuori dal campo da gioco. Si avvicina a grandi passi il prossimo incontro di campionato contro la Roma, ma allo stesso tempo il direttore dell'area tecnica continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Proprio ieri pomeriggio è stato ufficializzato un nuovo acquisto importante come Jordan Zemura. Allo stesso tempo, però, questo nuovo arrivo potrebbe mettere i bastoni tra le ruote di uno dei tanti calciatori che sta facendo una grande stagione. Soprattutto per un difensore che arriva, molto probabilmente ce n'è uno che è pronto per preparare le valigie.

Il protagonista dell'articolo è senza ombra di dubbio Rodrigo Becao. Il calciatore brasiliano continua a lottare con la maglia dell'Udinese sulle spalle nonostante il suo contratto in scadenza tra una sola stagione. Ad oggi le possibilità che arrivi un rinnovo sono davvero difficili e sempre ridotte al lumicino. Di conseguenza queste dovrebbero essere le ultime partite di Rodrigo con la maglia dell'Udinese sulle spalle. Quest'estate ci si aspetterà un nuovo innesto di mercato anche in quella zona e soprattutto una cessione che possa essere remunerativa per le casse della società bianconera. Andiamo a vedere tutti i club che sono interessati alle prestazioni del calciatore ex Cska Mosca.

I club interessati — Tra tutte le squadre che hanno grande voglia di assicurarsi le prestazioni del calciatore bianconero ne troviamo diverse che giocano all'interno del campionato italiano. La prima è sicuramente la primatista della classifica generale: il Napoli. De Laurentiis potrebbe fare questo regalo a Spalletti. Oltre agli azzurri ci sono anche i neroazzurri di Simone Inzaghi, anche se la situazione è più complessa visto che non si hanno certezze sul futuro del tecnico. Non vanno sottovalutate anche le diverse offerte che arrivano dall'estero, più precisamente dalla Premier League. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in entrata. Ecco l'ufficialità di Zemura <<<