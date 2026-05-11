L'Udinese sta lavorando in maniera interessante sul mercato e logicamente sta scrivendo quella che potrebbe essere la sua prossima stagione. Nelle ultime ore sta prendendo quota un nuovo nome in vero e proprio stile bianconero. Un calciatore che ha tutto per fare la differenza in Italia, ma ancora molto giovane e che ha tutto da mostrare. Nel corso dell'ultima stagione ha indossato la maglia del River Plate e con il passare delle annate trova sempre più spazio. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Lautaro Rivero, difensore classe 2003 che sembra essere pronto per il grande salto e di conseguenza l'approdo in Europa più precisamente in Italia. Passiamo ai dettagli di questo affare.

L'ultimo profilo dall'Argentina

River Plate vs Velez Sarsfield

Lautaro Rivero ha messo a referto diciotto presenze nel corso di questa stagione ed anche una rete. Uno dei primi cambi di una delle squadre più importanti di tutto il Sud America. Il suo valore sul mercato si trova attorno ai sette milioni di euro. Difficile che il River se ne privi facilmente e di conseguenza servirà un'offerta di primissimo livello per battere tutte le concorrenti. Una trattativa che per certi versi ricorda quella di Valentin Gomez, difensore centrale del Velez. Resta da capire se l'Udinese affonderà definitivamente il colpo.