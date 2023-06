Mercato Udinese – Scritto il futuro di Matheus Martins / Ecco dove giocherà

Il calciatore brasiliano sta scrivendo il suo futuro. Ecco dove dovrà giocare l'anno prossimo secondo la famiglia Pozzo: tutti i dettagli

Redazione

L'Udinese e la famiglia Pozzo stanno decidendo il futuro del calciatore brasiliano Matheus Martins. I bianconeri hanno fatto un grande sforzo lo scorso gennaio per assicurarsi un talento cristallino che si è mostrato tale anche nel corso dei Mondiali Under 20 giocati nel corso di questo mese. Adesso non ci resta che vederlo all'opera anche con una squadra che milita in un campionato di primo livello. L'approdo all'Udinese, però, potrebbe slittare e non di poco, andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime sul suo possibile prossimo team e su dove giocherà nel corso della stagione che sta per iniziare.

Salvo clamorosi imprevisti il prestito di Mathues al Watford dovrebbe essere prolungato di un'altra stagione. L'anno scorso ricordiamo che con il team londinese ha trovato davvero poco spazio e forse proprio per questo gli verrà data un'altra chance in Championship. Il Watford ha intenzione di salire in classifica e puntare alla Premier League, inoltre con il team inglese troverebbe molta meno concorrenza di quella che si è venuta a creare in quel di Udine. Ricordiamo che proprio nelle ultime ore i bianconeri si sono assicurati anche le prestazioni di Lorenzo Lucca, che si va ad aggiungere ad una batteria d'attaccanti molto variegata.

In tanti per due posti — Ad oggi l'Udinese fa bene a mandare in prestito Martins, visto che in bianconero avrebbe rischiato di perdere un'altra stagione. Le secondo punte attualmente sotto contratto in quel di Udine sono: Florian Thauvin, Isaac Success, Gerard Deulofeu e Simone Pafundi. La concorrenza è davvero spietata, mentre con il Watford avrebbe decisamente più spazio per fare del suo meglio e soprattutto per mettersi in mostra. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. L'accordo con il nuovo centravanti Lorenzo Lucca è stato trovato. Tutti i dettagli della trattativa <<<