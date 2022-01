Udinese – Il nuovo Dybala? / Marino lo mette nel mirino

Oltre alle uscite, l' Udinese deve pensare anche alle entrate. Da ormai diversi anni, la società friulana ha deciso di puntare sui giovani per farli crescere e rivenderli a cifre alte.

Non a caso, in estate sono arrivati Udogie, Samardzic e Soppy, ma anche Beto e Perez. L'unico acquisto d'esperienza è stato Marco Silvestri. Attenzione, perchè in questa sessione di mercato ci potrebbero essere altre sorprese.