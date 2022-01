Notizie Udinese – Novità importante / C’è un nuovo Team Manager

Dopo le dimissioni di Luigi Infurna, l'Udinese, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il nuovo Team Manager. Ecco di chi si tratta

La società bianconera attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il nuovo Team Manager. Ecco chi è. ''Udinese Calcio comunica la nomina di Antonio Criscuolo come nuovo Team Manager della prima squadra. Criscuolo, 29 anni ex arbitro di calcio e con un master in strategie per il business dello sport, dal 2016 è parte della famiglia Udinese avendo lavorato dapprima nel comparto marketing per poi diventare responsabile organizzazione eventi presso la Dacia Arena. Prende il posto di Luigi Infurna che ha scelto di lasciare l'Udinese e a cui vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Club per l’impegno, la professionalità e le competenze messe sempre a disposizione di Udinese Calcio in 20 anni di lavoro. Ad Antonio Criscuolo un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza in bianconero''. Andiamo a conoscerlo meglio.