Mercato Udinese – Il nuovo Kvara in bianconero? Duello con il grifone

Il nuovo Kvara potrebbe sbarcare in Italia e più precisamente in quel di Udine. Ecco Mikautadze il bomber che sta facendo impazzire le società

Redazione

L'Udinese continua a lavorare sul mercato nonostante la sessione si sia chiusa da poco più di una settimana. Bisogna invertire direttamente la rotta e pensare a dei nuovi traguardi per poter scalare la classifica e tornare a competere per le posizioni che portano alle prossime competizioni europee. Non sarà semplice fare la differenza, ma allo stesso tempo sappiamo che il reparto scouting dei bianconeri è uno dei migliori e di conseguenza si sta già lavorando alla prossima stagione. Nelle ultime ore è stato messo sotto osservazione un giocatore che piace a diverse società. Ha in comune una caratteristica ben precisa con il fenomeno georgiano del Napoli che sta conquistando il nostro campionato: è georgiano.

Il giocatore al centro dell'articolo è Georges Mikautadze. Questo talento milita nella seconda categoria del calcio francese e con la maglia del Metz sta realmente facendo faville. In questa stagione ha già messo a referto ben undici reti in metà campionato e di questo passo si potrà garantire una grande formazione in vista della prossima sessione di mercato. L'obiettivo dell'Udinese è proprio quello di anticipare i tempi per potersi assicurare un calciatore dalle grandi doti e soprattutto dall'età tutt'altro che avanzata. Andiamo a vedere nel dettaglio quali possono essere le concorrenti dei friulani.

Non solo i bianconeri — Oltre alle zebrette, anche il Genoa ha già messo questo profilo sotto osservazione. Ricordiamo a tutti che stiamo parlando di un attaccante classe 2000 e che ha anche messo a segno due reti con la sua nazionale maggiore. In caso di partenza da parte del bomber portoghese Beto, questo è proprio il nome che può fare al caso dell'Udinese. Quest'estate scopriremo se i bianconeri affonderanno effettivamente il colpo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. In queste ultime ore arrivano buone notizie. Il capitano è pronto per tornare <<<