News Udinese – Buone notizie: Pereyra sarà pronto per domenica

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista di domenica prossima. Ecco le buone notizie che arrivano direttamente dal cap

L'Udinese si sta preparando al prossimo incontro di campionato. La sfida con il Sassuolo sarà tutt'altro che semplice e soprattutto metterà la squadra davanti ad un bivio, visto che un'altra sconfitta potrebbe portare ad abbandonare ogni sogno Europa. Il momento non è dei migliori ed infatti non è un caso che la società abbia deciso di andare in ritiro a partire da oggi fino a domenica pomeriggio (orario della partita). Una scelta che permetterà al gruppo di rimanere compatto e continuare a sognare una qualificazione per la prossima Conference League. Nel frattempo arrivano delle belle notizie dall'infermeria. Il capitano è pronto per tornare e fare la differenza.

Roberto "El Tucu" Pereyra, non vede l'ora di dire la sua sul campo. Le sue giocate sono assolutamente mancate in queste ultime partite e l'unico modo che si ha per tornare a fare la differenza sul campo è quello di darli un posto centrale nel progetto e soprattutto metterlo in condizione di poter giocare con continuità. Ieri sera dal Bruseschi sono arrivate delle notizie positive nonostante abbia eseguito una seduta di lavoro completamente personalizzata. Salvo clamorosi imprevisti Roberto dovrebbe tornare a giocare già domenica contro il Sassuolo. Andiamo a vedere se dal primo minuto o solamente a partita in corso.

Sulla via del recupero — Al momento Pereyra deve ancora accontentarsi e non potrà pretendere molto, visto che non è ancora al meglio. Il giocatore argentino farà di tutto per esserci, ma al massimo potrà entrare nel finale e cercare di sistemare un buon risultato visto che nelle gambe non ha ancora i novanta minuti. Questa notizia non può far che piacere a mister Sottil visto che le giocate di Roberto sono mancate (e non poco) alla squadra nelle ultime partite. Cambiando rapidamente discorso, ecco il resoconto su tutti gli infortunati in vista del prossimo match. Il punto su chi alza bandiera bianca <<<