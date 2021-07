Notizie Udinese – Gotti sul calendario: “Affronteremo 3 big nei primi 5 turni”

Mister Gotti ha analizzato la prossima stagione dell'Udinese ai microfoni di UdineseTv. Tanti i temi toccati dall'allenatore bianconero

"Sulla carta le grandi squadre è meglio affrontarle ad inizio stagione, prima che apprendano al meglio tutti i meccanismi. Anche se la situazione si complica un po' con questo inizio dato che affronteremo 3 big nelle prime 5 giornate". Infatti l'Udinese oltre ad incontrare la squadra di Allegri alla prima giornata, si sfiderà anche con Napoli e Roma (rispettivamente quarta e quinta giornata). L'auspicio di mister Gotti è che presto si rivedano anche i tifosi sugli spalti. "La speranza è di rivedere presto tutto lo stadio pieno. Non parlo solo della Dacia Arena ma di tutti gli impianti di Italia. In questo anno e mezzo di pandemia abbiamo giocato in un clima surreale negli stadi". Poi Gotti ha continuato la sua intervista rilasciando anche una battuta sulla grande novità di questa Serie A.

"In Inghilterra mi era piaciuta questa novità. Dal mio punto di vista inserisce imprevedibilità al calendario. Prima potevi avere dei periodi di ferro sia nel girone di andata che in quello di ritorno, in questa maniera invece si arricchisce il calendario". Messa da parte la parentesi sorteggio, ora il mister pensa a preparare al meglio la nuova stagione per arrivare al 100% alla prima giornata. Ma oltre che sul campo, Gotti si aspetta anche una mano dal mercato. In attesa di definire la situazione portiere, la società sta lavorando anche sugli altri reparti tra cui l'attacco. L'idea è quella di fornire al tecnico delle alternative rispetto alla passata stagione, ecco quindi tutti i nomi accostati all'attacco dell'Udinese <<<