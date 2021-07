Calciomercato Udinese – Spunta un nuovo nome per l’attacco: ecco chi è

I bianconeri vogliono rinforzare la rosa di mister Gotti. Per questo motivo Marino ha messo nel mirino un giocatore della Serie A

Redazione

L'Udinese ha sul taccuino nomi importanti per completare la sua rosa. Marino vuole completare la squadra il prima possibile in modo da far inserire perfettamente i nuovi innesti. Per ora si sono uniti al gruppo di mister Gotti solamente Padelli ed Udogie. La società, però, vuole rimpolpare anche il reparto offensivo. Ai già noti Deulofeu, Pussetto, Lasagna, su cui i friulani puntano forte, la Famiglia Pozzo vorrebbe aggiungere qualche altro giocatore di sicuro affidamento. I profili a cui la società sta lavorando sono diversi, ma nelle ultime ore se ne è aggiunto uno nuovo. Scopriamo di chi si tratta.

Pista sarda

L'Udinese, infatti, è alla ricerca di una prima punta forte e capace di sfruttare dentro l'area il lavoro fatto dagli esterni. E per questo motivo è stato fatto un sondaggio col Cagliari per Cerri. Il calciatore classe '96 ha poco spazio in Sardegna, chiuso da Pavoletti, Joao Pedro e Simeone. Per questo motivo è alla ricerca di una nuova avventura. L'Udinese potrebbe essere la destinazione giusta per il calciatore italiano, sui cui è forte anche la Salernitana. Come riposta Sportmediaset, al momento si tratta solo di un sondaggio ma per i bianconeri è un nome che piace e stuzzica. Messo da parte il capitolo uscite, ora l'Udinese pensa a regalare giocatori di qualità a mister Gotti. Diversi sono i nomi intorno ai friulani, capiamo meglio.

Possibili colpi

Non solo Cerri, appunto. I bianconeri tengono sempre sotto occhio profili che già conoscono la nostra serie A. Su tutti c'è Glik. Il polacco sta finendo le sue vacanze dopo l'europeo disputato ed è ha voglia di cambiare aria. Il difensore può dare ancora molto in Serie A ed è alla ricerca di un progetto ambizioso. Ma non finisce qui. Le casse dell'Udinese si sono riempite e il borsino è sempre più esplosivo: ecco le novità su 10 giocatori! <<<