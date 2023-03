Mercato Udinese – Un nuovo talentino per il team / Marino tenta il colpo

Il direttore è già molto attivo sul mercato estivo. Nelle ultime ore è uscito un nuovo nome per l'attacco bianconero: ecco il suo profilo

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di mercato, ma mentre la squadra è concentrata su questo campionato la dirigenza pianifica già il futuro. Nelle ultime ore un nuovo nome è entrato prepotentemente all'interno dell'ambiente bianconero. Si parla di un calciatore in grado di fare la differenze e che ha già dato dimostrazione delle sue capacità in un campionato difficile come la Liga spagnola, nonostante la sua giovanissima età. In questo caso si tratta proprio di un colpo in pieno stile Udinese, visto che parliamo di un classe 2001 che ha tutte le carte in regola per diventare un baby fenomeno del nostro campionato. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere il protagonista di questo articolo.

Il calciatore che sembra aver stregato la dirigenza friulana arriva dal Villareal e stiamo parlando di Haissem Hassan. Proprio come detto in precedenza ha già esordito (qualche settimana fa) all'interno del nostro campionato. Le sue prospettive in ottica futura sono molto buone e la dirigenza pensa già ad intraprendere una nuova trattativa. Il calciatore francese è un vero e proprio jolly in attacco, visto che può giocare su tutto il fronte. Dalla prima punta fino all'esterno d'attacco sia a destra che a sinistra.

Il valore di mercato — Il suo valore di mercato si aggira intorno ai due milioni di euro. Non solo l'Udinese, però, si è mostrata interessata nei confronti di questo talento che ha grande voglia di mettersi in mostra. Tra le altre società possiamo annotare i passi in avanti fatti dal Valladolid, Eibar e Alavés. Tutte squadre che militano nella prima o nella seconda serie spagnola e che vedono in lui un potenziale rinforzo nell'immediato. Ora tocca all'Udinese cercare di battere la concorrenza ed aggiudicarsi questo nuovo campioncini. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano in vista del Bologna. Un nuovo K.O. per mister Motta <<<