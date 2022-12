Mercato Udinese – Nuytinck medita l’addio / Tutte le società interessate

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Nel frattempo Bram Nuytinck ha iniziato a meditare sull'addio

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, stiamo parlando di una società che non vede l'ora che ritorni il campionato per poter riprendere il cammino lasciato in sospeso. L'ottavo posto conquistato fino ad oggi è sicuramente un ottimo punto di partenza, ma adesso serve lavorare intensamente per poter confermarsi ai piani alti della classifica. Nelle ultime ore, però, stanno anche arrivando diverse novità sul mercato sia in entrata che in uscita. L'ex capitano Bram Nuytincksa di non avere più un posto centrale all'interno del gruppo squadra e di conseguenza inizia a valutare tutte le piste che possono portare alla futura cessione.

Sono diverse le squadre che si sono interessate al centrale olandese. Si parla comunque di un giocatore che ha dimostrato di poter essere una certezza ed anche una risorsa nella maggior parte dei contesti del nostro campionato. Al momento le uniche due squadre che, però, hanno fatto un passo deciso sono il Monza dei Berlusconi e soprattutto la Salernitana del presidente Iervolino. Ancora presto per dire se si riuscirà ad imbastire una trattativa tra le parti con una vendita finale. Ecco i motivi per cui le due squadre non hanno ancora affondato il colpo decisivo.

I problemi della trattativa — Il Monza, al momento, ha un estremo bisogno di un difensore centrale visto l'infortunio e i tempi di rientro sconosciuti per Pablo Marì. Il nome indiziato nelle ultime ore è proprio quello di Bram Nuytinck che però non piace al tecnico Raffaele Palladino ed è proprio questo il motivo per cui c'è stata una parziale frenata nella trattativa. Per la Salernitana, invece, è ancora una situazione in evoluzione e si sta cercando di capire se ci sono i margini per una manovra.