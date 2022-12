Mercato Udinese – Nuytinck parte, serve il sostituto / Parte la lotta a due

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il quattro di gennaio partirà una seconda parte di stagione infuocata e bisogna farsi trovare pronti sotto tutti i punti di vista. Nel frattempo questa prima parte di annata ha evidenziato dei problemi abbastanza importanti, soprattutto in alcuni ruoli come la difesa. Tra infortuni e giocatori appena arrivati ci sono i primi disguidi con determinati giocatori, ad esempio nel corso di queste quindici giornate non ha mai trovato spazio a sufficienza Bram Nuytinck. Ora il difensore centrale dell'Udinese è pronto per una nuova avventura e non vede l'ora di partire per tentare di rendersi protagonista con un'altra società.