Mercato Udinese – Nuytinck resta o va? / Il caso difesa è irrisolto

Il team continua a lavorare in vista di questi primi incontri di campionato. Il caso difesa va risolto dalla dirigenza il prima possibile

Redazione

Il difensore centrale olandese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e non vede l'ora di tornare ad essere protagonista prima negli allenamenti e poi sul campo da gioco. Proprio nelle ultime settimane sono diverse le voci girate sul suo conto, con molte squadre interessate alle sue prestazioni. Società come il Monza o la Salernitana hanno bussato alla porta dei bianconeri. Queste squadre non vedono l'ora di assicurarsi le prestazioni di un calciatore di questo calibro, visto che rinforzerebbe e non poco le rispettive difese. Al momento, però, ancora nulla è confermato e bisogna attendere per capire quale sarà il vero futuro dell'ex capitano della società del Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo la dirigenza cerca di sventare possibili cataclismi.

Le parole di Sottil in conferenza stampa dopo Udinese - West Ham hanno messo in chiaro il suo pensiero nei confronti di Bram Nuytinck. Specificando al momento giusto che si tratta di un assoluto titolare e un ragazzo che sarà sicuramente utile alla causa nel corso della seconda parte di questa lunga annata. La situazione, però, non sembra essere migliorata ed infatti non si ha ancora nessuna certezza che il ragazzo olandese voglia restare in bianconero. Proprio per questo la dirigenza si è già messa sul mercato.

I possibili sostituti — Sono diversi i giocatori che sono stati messi sotto la lente d'ingrandimento da parte del direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. La situazione è chiara e in caso di partenza del centrale citato in precedenza, ci sarà sicuramente un nuovo innesto. Sono diversi i nomi e si passa da un giovane italiano come Andrea Cistana fino all'ultima pista che porta in Irlanda ed ha il nome di Porteus.