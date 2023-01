Calciomercato Udinese – Occhi sul nuovo bomber / Sta sorprendendo in B

L'Udinese è sempre molto attenta e vigile sul mercato ecco tutte le ultime in vista di questa settimana finale di mercato. Un nuovo bomber

Redazione

La dirigenza dell'Udinese sa benissimo che manca una sola settimana alla fine del calciomercato. Di conseguenza ci si sta muovendo in lungo e in largo per cercare di chiudere dei nuovi colpi per rinforzare la rosa. Nelle ultime ore circola in maniera molto prepotente un nuovo nome per l'attacco. Il giocatore messo sotto osservazione è Samuele Mulattieri che attualmente milita nel Frosinone, ma è ancora di proprietà dei neroazzurri di Milano (almeno fino a quando non eserciteranno il riscatto i ciociari). Al momento la situazione è in un continuo divenire ed andiamo a vedere da vicino come può evolversi questa trattativa fatta e strutturata proprio con uno sguardo sul futuro.

Ad oggi Samuele Mulattieri non piace solo all'Udinese, ma anche ad un'altra società della massima serie come l'Empoli e soprattutto a diverse squadre che si trovano in cadetteria. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai tre milioni di euro, ma le ultime prestazioni sono davvero incredibili. Quest'anno in venti presenze ha messo a referto ben sei reti e soprattutto quattro assist per i compagni. Questi dati non possono fare altro che far notare le sue grandi capacità in attacco sia sotto porta che anche come punta moderna. A soli 22 anni può essere uno dei giocatori su cui costruire un grande futuro.

L'accordo del Frosinone — Come detto in precedenza ad avere il vantaggio su tutte le altre società c'è il Frosinone. La squadra ciociara ha acquistato il giocatore quest'estate in prestito con diritto di riscatto e di conseguenza è difficile che il team si lascia scappare questa grande occasione anche solo di guadagno. L'Udinese dovrà restare alla porta ed attendere una possibile occasione che si può presentare da un momento all'altro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco la lista delle defezioni <<<