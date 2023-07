Udinese – Dall’apertura di Pereyra alle prime parole di Brenner / Giornata

L'Udinese sta per concludere il suo ritiro in Austria e l'inizio della stagione oramai si avvicina a grandi falcate. La squadra di Andrea Sottil vuole essere protagonista sin da subito, ma sa benissimo che non sarà semplice anche se il team rispetto alla passata stagione si è rinforzato. In più potrà contare su giocatori che per gran parte del 22/23 sono rimasti ai box per via di infortuni abbastanza gravi come Gerard Deulofeu o Enzo Ebosse. Nel frattempo in queste ultime ore sono arrivate delle dichiarazioni importanti da parte dell'agente di Roberto Pererya. L'ex capitano bianconero non ha ancora firmato per nessuna squadra.