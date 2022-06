Calciomercato Udinese | 5 opzioni se Deulofeu va via: “al 70% arriva lui”

1 di 6 Deulofeu è in partenza

L'Udinese, per l'ennesima volta, è pronta a rivoluzionare la rosa. Questa volta le manovre saranno più lente e non ci sarà la stessa fretta della scorsa estate. Le cessioni di De Paul e Musso avevano portato la dirigenza a chiudere 9 operazioni in entrata ma potrebbe anche darsi che questa sia solo la famosa quiete prima della tempesta.