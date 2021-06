Ufficiale – Thomas Ouwejan è un nuovo giocatore dello Schalke 04

L'Udinese non ha riscattato Thomas Ouwejan che di conseguenza passa allo Schalke 04 in prestito con diritto di riscatto dall'AZ di Alkmaar

Colpo di mercato per lo Schalke 04 che ha acquisito le prestazioni sportive di Thomas Ouwejan. Il difensore dell'AZ di Alkmaar in prestito nell'ultima stagione all'Udinese. La formula dell'acquisto del club tedesco, ora in seconda divisione tedesca, è un prestito con un'opzione di riscatto. Ecco gli aggiornamenti di mercato in casa Udinese.

THOMAS OUWEJAN - La dirigenza friulana non ha esercitato l'opzione per il riscatto del giocatore. Infatti, la stagione del laterale olandese, ormai ex udinese è stata altalenante con un buon inizio di campionato giocato al posto dell'infortunato Stryger Larsen ed una pessima seconda parte di stagione condita da un infortunio. Per l'olandese solo 15 presenze in stagione, molte da partita in corso. Ouwejan ora va in Germania in Zweite Liga, il suo obiettivo è la rapida risalita in Bundesliga di un club storico e importante come lo Schalke 04.

SCHALKE 04- Rouven Schroder, direttore sportivo dello Schalke 04, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'acquisto di Ouwejan: "Thomas è un prospetto dinamico, ha 24 anni ed ha già molta esperienza". Il club tedesco di Gelsenkirchen è retrocesso in Zweite Liga, la nostra Serie B dopo 30 anni di permanenza nella massima serie tedesca. La squadra dei Koenigsblauen ha ricevuto una pessima accoglienza da parte dei tifosi dopo il ritorno dalla trasferta stagionale a Bielefeld, contro l'Arminia, che ha sancito la retrocessione. Un clima teso che dovrà cambiare in meglio con le prestazioni sul campo e perché no, con le prestazioni del nuovo acquisto Thomas Ouwejan.

DE PAUL E MUSSO - Non solo l'ufficialità del trasferimento di Ouwejan in casa Udinese. Gli uomini di Pierpaolo Marino iniziano a valutare il da farsi per questa sessione di calciomercato. In attesa di scoprire la riconferma o l'addio di Luca Gotti, le situazioni principali riguardano Rodrigo De Paul e Juan Musso. Napoli, Milan e Atletico Madrid sono sul capitano dell'Udinese mentre la Roma può considerarsi in pole position per il portiere di San Nicolàs.