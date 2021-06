Calciomercato Udinese – Ouwejan non sarà riscattato

Ouwejan saluta Udine e ritorna in Olanda all'Az di Alkmaar dopo appena 15 presenze in bianconero, su di lui forte il pressing dello Schalke 04

Redazione

Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild il destino di Thomas Ouwejan, laterale in forza all'Udinese è segnato. Inizia a muoversi il calciomercato dei friulani. Gli uomini di Pierpaolo Marino valutano le prime operazioni in uscita. Il giocatore non sarà riscattato dall'Udinese e ritornerà in Olanda all'AZ di Alkmaar. Su di lui il forte pressing dello Schalke 04, da poco retrocesso nella seconda serie tedesca. Ecco le ultime sugli aggiornamenti di mercato in casa friulana.

THOMAS OUWEJAN - Il calciatore olandese classe 1996 ha deluso le aspettative in questa stagione. Per il laterale sinistro solo 15 presenze e 2 assist in stagione all'Udinese, molte da subentrato. La sua stagione è stata altalenante con un ottimo inizio di campionato -con Stryger Larsen out per infortunio- ed una seconda parte di stagione segnata da un infortunio. L'Udinese pare abbia deciso di non esercitare il riscatto del giocatore di cui pare certo un ritorno a casa all'AZ, squadra che ne possiede il cartellino. La sua prima pretendente è in Germania dove lo Schalke 04 cerca rinforzi per una rapida risalita in Bundesliga. La squadra tedesca lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto per circa 2,5 milioni di euro.

LE ULTIME DICHIARAZIONI - Ouwejan ha rilasciato le sue ultime dichiarazioni qualche mese fa a Udinese TV: "Non è semplice recuperare dopo un infortunio, sono contento di ritornare dopo tre settimane di fisioterapia per il problema al piede. Sono migliorato in questa mia prima esperienza in Italia, mi alleno molto".

DE PAUL - Non solo Thomas Ouwejan in casa friulana. Da valutare anche il futuro del capitano Rodrigo De Paul. Il numero dieci argentino è la prima scelta dei partenopei che vogliono regalare un grande colpo a Luciano Spalletti e dei rossoneri in Italia con l'incognita Chalanoglu. L'Atletico Madrid è la principale pista estera. Da non escludere una sua permanenza a Udine con un nuovo contratto.