Mercato Udinese – Il padre di Retegui: “Abbiamo parlato con l’Udinese”

Senza ombra di dubbio Mateo Retegui è l'attaccante del momento. Il calciatore che sta brillando all'interno del campionato argentino è pronto anche per vestire la maglia della nazionale maggiore. Si parla di un vero e proprio bomber che ha voglia di mettersi in mostra ed è consapevole che con la maglia degli azzurri si potrà prendere un ruolo davvero importante (se le sue qualità dovessero essere confermate anche in campo internazionale). In queste ore ha detto la sua anche una persona molto vicina al calciatore, stiamo parlando del suo papà. Ecco le affermazioni sugli interessamenti da parte dei vari club che giocano il nostro campionato.

Tutti i retroscena

La cessione del centravanti portoghese Beto sarebbe stato sicuramente molto più facile da realizzare se l'Udinese avesse avuto in casa già pronto il sostituto. Il passaggio all'Everton dell'attaccante potrebbe essere stato frenato proprio dal no detto dal calciatore italo-argentino che veste la maglia del Tigre. Chissà che questa estate non possa cambiare tutto di nuovo e di conseguenza l'Udinese si può fare sotto per quello che può essere il bomber del futuro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Rodrigo Becao è pronto per una nuova avventura. Già scelto il suo sostituto <<<