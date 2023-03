Notizie Udinese – Florenzi lancia la sfida: “Sabato sera servono tre punti”

Il difensore dei rossoneri ha commentato l'incontro di ieri ed allo stesso tempo ha parlato anche del match di sabato sera. Le dichiarazioni

Redazione

Alessandro Florenzi è pronto per la sfida di questo sabato sera. Il difensore ex Roma che attualmente veste la maglia del club rossonero continua a lavorare e proprio ieri sera è tornato in campo con la squadra campione d'Italia. Stiamo parlando di un calciatore che ha ancora grande voglia di mettersi in mostra e farsi notare per le sue giocate. Al termine dell'incontro ha parlato anche della sfida che ci sarà questo sabato proprio contro i bianconeri di mister Andrea Sottil. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad ascoltare le sue dichiarazioni in vista di un incontro molto importante come quello di questo week-end. Ecco le parole durante l'intervista post partita di Alessandro Florenzi.

"Sarà una partita molto diversa, in cui l’Udinese metterà in campo la propria fisicità. Dobbiamo fare il nostro gioco, dare il massimo e portare a casa i tre punti". Già al termine del match con la Salernitana, i giocatori sono consapevoli che l'incontro di sabato non sarà semplice proprio perché l'Udinese sa come mettere in difficoltà tutte le squadre del nostro campionato. Anzi, sempre i bianconeri hanno dato la dimostrazione che contro le big giocano le migliori partite. Sempre Florenzi ha anche detto la sua sul rientro da un infortunio non proprio semplice. Ecco le dichiarazioni del terzino della squadra di Milano.

"Sono felice di essere rientrato, anche se sono amareggiato per quello che non siamo riusciti ad ottenere". Un calciatore che ora ha voglia di riprendersi un ruolo importante all'interno di questa squadra che vuole concludere la stagione nel migliore dei modi possibili e immaginabili.