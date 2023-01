Mercato Udinese – Palmeiras vuole Walace / Arriva la risposta della società

La squadra guidata da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. nel frattempo dal Brasile arriva un'offerta importante

Il giocatore brasiliano è una delle colonne portanti di questa Udinese. Si parla di un talento in grado di fare la differenza sotto tutti i punti di vista e che nel corso delle ultime due stagioni si è preso un ruolo da assoluto protagonista. Da diverso tempo, però, non riesce a stare tranquillo perché diverse voci di mercato lo attanagliano. Sono parecchie le squadre che stanno cercando in tutti i modi di convincere il brasiliano a tornare nella propria patria. Al momento la risposta dell'Udinese è sempre stata no, ma vediamo come è andata la trattativa delle ultime ore con il Palmeiras. La squadra brasiliana ha presentato un'offerta alla squadra per assicurarsi il cartellino di un talent come quello brasiliano: il punto.

Ad oggi la squadra guidata da Andrea Sottil non ha nessuna intenzione di privarsi di un talento così importante e di conseguenza la risposta è stato un secco NO. Walace è destinato a rimanere ad Udine almeno fino alla fine della stagione, visto che alla squadra manca un sostituto nel suo ruolo e di conseguenza si trova solo nel mezzo del campo. Nel corso della prossima estate si potrà parlare di qualche cosa in più o provare ad avviare una trattativa, ma ad oggi probabilmente è l'unico calciatore sicuro al 1000% di restare ancora in bianconero.

Ci provano tutte — Quella del Palmeiras è solo l'ultima offerta che è arrivata dal Brasile per questo mediano di grande caratura e prestazione fisica. Non dimentichiamo anche le avance fatte questa estata da parte del Flamengo e del San Paolo. Anche in quel caso la società non diede il via libera per la cessione, vista la sua importanza nel mezzo del campo.