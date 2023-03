Mercato Udinese – Parla Marino: “Quando vendi Samardzic te ne penti”

Il direttore dell'area tecnica ha parlato delle ultime voci di mercato che riguardano la squadra. Ecco il suo pensiero su Lazar Samardzic

Redazione

Nelle ultime ore ha parlato il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. L'ex Napoli ha fatto il punto sulle ultime trattative che riguardano i calciatori bianconeri. Stiamo parlando di una situazione tutt'altro che semplice visto che sono tanti i giocatori pronti per fare le valigie ed iniziare una nuova avventura. Uno dei maggiori protagonisti di questa faccenda è senza ombra di dubbio il centrocampista Lazar Samardzic. Da quando è arrivato in bianconero si è preso il palcoscenico da protagonista e proprio la dirigenza non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare via. Ecco le dichiarazioni di Marino a qualche mese dal via del calciomercato.

"Ci possono anche dare diversi milioni per Samardzic, poi quando lo vendi ti penti". Marino è stato chiaro ed al momento non ha grande intenzioni di vendere un talento che tra qualche anno potrebbe anche valere il triplo di quanto vale già adesso. Sicuramente sarà difficile trattenere un calciatore con queste qualità anche perché le squadre che li fanno la corte sono tutti di altissimo livello. Si parla di società come i rossoneri di Stefano Pioli e gli azzurri di Luciano Spalletti. L'intervista del direttore, però, non si conclude qua. Ecco anche il suo commento (con tanto di retroscena) sull'operazione che ha visto il passaggio in Premier League di Destiny Udogie.

Il parere del giocatore conta — "Quando il Tottenham ci ha proposto certe cifre per Udogie, siamo stati costretti a venderlo perché lui voleva andare via". Ricordiamo a tutti che quella tra gli inglesi e l'Udinese è stata una vera e propria trattativa lampo, dettata anche dalle condizioni favorevoli dell'affare. La squadra allenata da Antonio Conte (momentaneamente) ha fatto follie pur di potersi assicurare sin da subito un calciatore come Destiny. Cambiando rapidamente discorso, non puoi perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Il Bologna giocherà senza il suo bomber <<<