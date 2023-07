Mercato Udinese – Pastorello no stop: “Pereyra piace ai neroazzurri”

L'agente del calciatore argentino non si ferma e continua a cercare una nuova destinazione per il suo assistito. Le ultime sul centrocampista

Redazione

Giorno dopo giorno si susseguono le novità sul calciatore argentino Roberto Pereyra. Ieri sera ci ha pensato (in prima persona) il suo agente a mettere carne sulla brace già ardente da diverso tempo. Federico Pastorello ha detto che: "Pereyra è un calciatore che piace parecchio ai neroazzurri per la sua duttilità tattica. Non è di certo un segreto che ad oggi è una delle opzioni in quel ruolo specifico". Questa è sicuramente una notizia che non farà piacere ai tifosi bianconeri, visto che giorno dopo giorno vedono allontanarsi sempre di più la chance di permanenza per quello che fino a qualche giorno fa era il capitano della squadra.

In questo momento il Tucu è senza club e soprattutto i neroazzurri sono sì interessati, ma al momento non hanno nessuna esigenza di chiudere e vogliono attendere ulteriori sviluppi sul mercato. L'argentino a differenza delle parole del suo agente non è una vera e propria priorità, visto che il club milanese ha intenzione di ringiovanire il suo team e di conseguenza difficilmente opterà per il 33enne. In questo istante la situazione è ancora più complessa perché il tempo scorre e l'idea è quella che l'Udinese stia dando troppe possibilità ad un calciatore che oramai non ha più la testa in quel di Udine.

Le possibili soluzioni — Ad oggi le possibili soluzioni sono due. La prima permetterà alla squadra bianconera di avere il capitano almeno per un'altra stagione con tanto di rinnovo a 2,2 milioni di euro a stagione. La seconda, invece, porterebbe "El Tucu" a vestire la maglia del club neroazzurro. Solo con il passare del tempo potremo avere delle novità, anche se il tempo inizia a stringere visto che tra meno di una settimana inizieranno i ritiri per tutte le società del nostro campionato.