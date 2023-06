Udinese – Ufficiale Tolgay Arslan è un nuovo calciatore del Melbourne City

Il calciatore tedesco di origini turche Tolgay Arslan è ufficialmente un nuovo calciatore del Melbourne City. Ieri sembrava essere destinato al Sydney Wanderers, ma negli ultimi minuti è cambiato tutto con un vero e proprio colpo di scena. Si parla di un passaggio atipico, soprattutto per un calciatore che poteva dare ancora tanto in Serie A o comunque in campionati di prima o seconda fascia. Adesso per lui inizia una nuova avventura in un torneo che sicuramente proverà a conquistare e in cui soprattutto sarà uno dei calciatori più seguiti. Andiamo subito a vedere nel dettaglio l'accordo che il talento turco ha trovato con la società australiana.

Il comunicato ufficiale

"We're excited to announce the signing of German midfielder Tolgay Arslan on a two-year deal! He joins from Udinese in the Serie A, where he made 36 appearances last season. Welcome to City, Tolgay!". Questo il comunicato in inglese della squadra facente parte del City Group. Il team annuncia di essere entusiasta di poter annunciare un gran giocatore come il centrocampista tedesco Tolgay Arslan ed aggiunge che ha firmato un contratto di due anni. Per concludere parla della sua precedente esperienza all'Udinese ed infine da un benvenuto al team. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Possono arrivare ben due calciatori <<<