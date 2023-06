Udinese – Dalla firma di Arslan alla conferma di Balzaretti / La giornata

Il futuro di Tolgay Arslan è stato definitivamente scritto, ma non è mancato un colpo di scena finale. La squadra che si assicura le prestazioni del tedesco non è più il Sydney Wanderers, ma il Melbourne City. La società di proprietà dello stesso gruppo del Manchester City sembra voler vincere anche in Australia e proprio per questo motivo si è assicurata un centrocampista fuori categoria per il campionato australiano come Tolgay. Vedremo se questo sarà l'unico grande colpo fatto dal gruppo City in quel di Udine o se potrebbero intensificarsi i contatti anche nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, al momento non ci sono grandi novità se non sul piano dirigenziale. L'arrivo di Federico Balzaretti sembra essere una semplice formalità ed è stato ufficializzato anche dalla Gazzetta dello Sport. L'ex terzino si affiancherà a Pierpaolo Marino per tutta questa stagione e poi si vedrà se l'anno prossimo arriverà effettivamente il cambio di guardia. La famiglia Pozzo vuole restare sempre ai vertici ed anche questa mossa sembra essere quella giusta per farlo.