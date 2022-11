Mercato Udinese – Pereyra al bivio: rinnovo o ultima chiamata dall’Europa

Il Tucu Pereyra è stato uno dei principali artefici di questa partenza straordinaria. Se l'Udinese si trova in una situazione di classifica come questa, deve tantissimo al giocatore che si è adattato sulla fascia destra e rivoluzionato il 3-5-2 delle ultime stagioni. Nell'ultimo periodo, però, sta avendo una flessione come tutto il team principale. Spesso continua a servire partite di grande intensità, che però non bastano per arrivare alla rete oppure a servire degli assist per i propri compagni. Ora proprio il capitano, con un contratto in scadenza il prossimo giugno, si trova davanti ad un vero e proprio bivio. La decisione spetta a lui e bisogna capire se rinnoverà oppure proverà un'ultima chiamata dal calcio europeo.