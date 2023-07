News Udinese – Domenica la prima amichevole stagionale / Ecco il team

Oggi è ufficialmente iniziata la nuova stagione dell'Udinese ed è già il tempo di gettarsi a capofitto sul campo. La squadra bianconera non vede l'ora di iniziare e soprattutto vuole fare il possibile per poter ripetere la prima parte dell'annata appena trascorsa. Non dimentichiamo che per dieci giornate la squadra friulana era qualificata per la prossima Champions League, gli infortuni e un calo di concentrazione generale, però l'hanno fatta da padrona. Tornando alla nuova stagione, proprio in queste ore è stato fissato il primo appuntamento dell'anno. La squadra di Andrea Sottil se la dovrà vedere contro una Rappresentativa del Campionato Carnico di Prima Categoria. Un impegno che sicuramente serve soltanto per mettere i primi minuti nelle gambe di una stagione che sarà davvero molto lunga. Questa partita chiuderà la primissima parte del ritiro estivo. Visto che il lunedì successivo si partirà per l'Austria. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Un nuovo nome per il centrocampo <<<