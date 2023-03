Calciomercato Udinese – Pereyra rinnova? / Il punto sull’argentino

Il calciatore argentino Pereyra deve ancora decidere il suo futuro. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le possibili soluzioni

Redazione

Il capitano dell'Udinese Roberto "El Tucu" Pereyra non ha ancora deciso il suo futuro in bianconero. Sono diverse le possibili piste percorribili per questo grande talento bianconero. Al momento, però, c'è ancora molta riservatezza sulla sua possibile decisione e di conseguenza non si può fare altro che cercare di analizzare tutte le squadre interessate alle sue prestazioni. Sappiamo che da quando è arrivato all'Udinese, l'ex Watford si è rilanciato in maniera impressionante ed adesso è pronto per fare la differenza sotto tutti i punti di vista. L'obiettivo del Tucu è quello di potersi giocare ancora una volta la qualificazione alla prossima Champions League e soprattutto tornare nel palcoscenico più importante di tutta Europa.

Tra i tanti team interessati dobbiamo segnalare l'interesse da parte di una società di buonissimo livello come i neroazzurri di Simone Inzaghi. Conosciamo a memoria i tanti paletti che la squadra di Milano deve affrontare nel corso di ogni sessione di mercato ed un acquisto a costo zero come quello del Tucu garantirebbe un grandissimo risparmio sotto tutti i punti di vista. Oltre il team lombardo, c'è anche un'altra squadra del nostro campionato: la Fiorentina di Rocco Commisso. La squadra toscana segue Pereyra da diverso tempo, più precisamente dallo scorso gennaio e chissà che non possa sferrare l'affondo decisivo proprio nel corso dei prossimi mesi.

La permanenza — Dopo le parole di ieri da parte di Federico Pastorello, c'è anche molta più possibilità che il Tucu decida di restare in bianconero per almeno altri due anni. I Pozzo proveranno a garantirgli il mantenimento dello stipendio attualmente percepito e poi la palla passerà proprio all'argentino. Il centrocampista dovrà decidere se essere ancora uno dei punti fermi dei friulani o provare l'ultimo assalto nel calcio che continentale.