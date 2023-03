Mercato Udinese – Pereyra, il rinnovo tarda ad arrivare / Tutte le ipotesi

Il capitano bianconero non ha ancora risolto la questione che riguarda il suo rinnovo. Ecco tutte le ultime sul prolungamento di contratto

Redazione

Roberto Pereyra non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Il calciatore attualmente capitano dell'Udinese è alle prese con un momento difficile, visto che la squadra non è ancora riuscita a soddisfare le sue richieste per il rinnovo ma allo stesso tempo l'argentino non è così convinto di proseguire su questa strada. Sono tanti i dubbi e vanno risolti il prima possibile per poter continuare a fare la differenza sul campo e soprattutto preparare nel migliore dei modi la prossima stagione di campionato. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le possibili soluzioni che ha davanti il calciatore bianconero.

La prima ipotesi è (come detto in precedenza) quella di un rinnovo. La famiglia Pozzo si è detta aperta a prolungare la partnership con il calciatore, ma forse non c'è la stessa idea da parte del argentino. Le parole del suo agente Pastorello, sono state molto chiare in passato. Questo contratto potrebbe essere l'ultimo di un certo livello per il calciatore che ha vestito anche la maglia della Vecchia Signora. Il suo sogno è quello di poter tornare a giocare in Europa e se non dovesse arrivare la qualificazione con l'Udinese potrebbe cercare una nuova meta. A proposito di nuove mete, ecco tutte le squadre che potrebbero essere interessate da un centrocampista con le sue uniche caratteristiche.

I team interessati — Questo gennaio su tutte c'è stata la Fiorentina che era pronta anche a pagare un piccolo conguaglio alla società per poter avere subito il fantasista. La società, però, ha detto di no. Non va trascurata anche la pista che potrebbe portare in quel di Milano, sponda neroazzurra. Sappiamo benissimo che la squadra di Simone Inzaghi non ha grande finanze da investire sul mercato e questo colpo a parametro zero potrebbe essere perfetto.