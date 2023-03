Notizie Udinese – Orlando: “Udogie e Hernandez incideranno sull’incontro”

I bianconeri si preparano al prossimo incontro di campionato. Nel frattempo ha fatto il punto in vista del match l'ex friulano Orlando

Sabato sera si scenderà in campo per l'ultimo match prima della pausa nazionali che farà fermare il campionato per due settimane. Proprio per salutare la nostra amata Serie A ci aspetta una partita di altissimo livello. Alla Dacia Arena di Udine arriverà una squadra di primissimo livello che ha sempre saputo fare la differenza, stiamo parlando dei rossoneri di Stefano Pioli. La sfida sarà molto combattuta sin dai primi minuti con entrambe le società che hanno voglia di mettersi in mostra e sorprendere con le loro giocate. Non perdiamo altro tempo ed andiamo ad ascoltare le parole di un ex Udinese che si prepara all'incontro. Ecco le dichiarazioni di Alessandro Orlando fatte al Messagero Veneto.

"A incidere sul risultato potrebbero esserci sia Destiny Udogie che Theo Hernandez. Stiamo parlando dei terzini migliori del nostro campionato assieme a Leonardo Spinazzola". Nelle dichiarazioni dell'ex giocatore bianconero possiamo notare tutta la stima verso due degli esterni più interessanti del nostro campionato. Allo stesso tempo ci ha tenuto a specificare che Udogie è sicuramente meno tecnico di un calciatore come Theo, ma riesce ad usare in miglior maniera il proprio piede debole. Infatti ad oggi è ancora più decisivo il calciatore francese, ma chissà che con il tempo Destiny non possa proprio soffiarli questo piccolo primato.

L'assenza di Giroud — "Assenza molto pesante, perché Pioli ha insistito con lui e Ibra non è al meglio". Effettivamente il giallo di Giroud potrebbe pesare davvero tanto, visto che in questo momento i rossoneri non possono fare grande affidamento nemmeno su Divock Origi che da inizio anno è alle prese con una forma non ottimale. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Proprio in queste ore arrivano importanti novità dai campi d'allenamento. Le ultime dal Bruseschi: un difensore alza bandiera bianca <<<