Mercato Udinese – Pereyra: il tempo stringe / La decisione del capitano

Il bianconero Roberto Pereyra si prepara per questo finale di stagione. Ad oggi non sappiamo ancora la sua prossima squadra. Ecco le soluzioni

Il capitano bianconero Roberto "El Tucu" Pereyra continua a lavorare in vista di questi ultimi incontri di campionato. La sua stagione era iniziata al meglio con ben quattro assist nel corso dei primi dieci incontri. Con il passare del tempo, però, il suo rendimento è andato a calare e di conseguenza adesso ci si trova in una situazione non proprio comoda per la società. Il suo contratto è uno dei più remunerativi a bilancio e le ultime prestazioni stanno lasciando dei seri dubbi riguardo il suo possibile rinnovo. Solo con il passare del tempo potremo saperne di più su questa trattativa e sul rinnovo finale.

Nelle ultime settimane sappiamo benissimo come lo stesso agente abbia aperto le porte ad un possibile rinnovo con la squadra bianconera. Serve trovare un accordo sulle cifre prima che lo possa fare qualche altra squadra. Il sogno del calciatore argentino è quello di giocare ad alti livelli almeno per qualche altra stagione prima del rientro in Argentina. Soprattutto vorrebbe continuare a dire la sua in una società che lotta o milita costantemente nelle coppe europee. Infatti se non dovesse arrivare il rinnovo con la squadra del Friuli Venezia Giulia. Ecco quali potrebbero essere i team destinati ad acquistare le sue prestazioni.

Due squadre interessate — Al momento sono due i team che potrebbero provare a mettere sotto contratto un giocatore di questo livello. Il primo è la Fiorentina di Rocco Commisso che già nel corso di questo mercato invernale ha provato un assalto che però non è finito nel modo sperato dal presidente italo americano. La seconda squadra sono i neroazzurri di Simone Inzaghi. Ad oggi la pista si è raffreddata per via dei tanti dubbi sull'allenatore e il possibile cambiamento a fine stagione. Restando sul mercato, arrivano anche delle novità per quanto riguarda un portiere. Ecco il punto su Vidovsek <<<