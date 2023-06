Calciomercato Udinese – Pereyra ultima chance / La proposta del patron

Roberto Pereyraè arrivato all'ultima chance in bianconero. La società vuole cercare in tutti i modi di conservare le sue prestazioni almeno per un'altra stagione e proprio il patron Pozzo vuole trattare in prima persona con il calciatore argentino. Ad oggi non possiamo ancora sapere la decisione del club del Friuli Venezia Giulia e soprattutto del capitano bianconero, ma sembra esserci fiducia anche per via delle offerte che sono arrivate in quel di Udine fino ad oggi. L'unica trattativa seria è stata intavolata dal Torino di Ivan Juric, altra squadra che non gioca nessuna competizione europea. Proprio per questo motivo la dirigenza potrebbe fare uno sforzo e conservare le prestazioni del capitano ancora per un anno. Il contratto è in scadenza tra una settimane ed ora vedremo se effettivamente Pereyra rinnoverà con le zebrette. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Rodrigo Becao ha scelto il suo futuro <<<