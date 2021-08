Calciomercato Udinese – Fatta per Perez: c’è una novità sulla formula

L'Udinese ha chiuso per Nehuen Perez dell'Atletico Madrid, ma c'è una novità sulla formula del trasferimento: ecco quale

Dopo l'incredibile pareggio all'esordio contro la Vecchia Signora, l' Udinese è già al lavoro per preparare la sfida di venerdì contro il neo promosso Venezia. I lagunari sono reduci dalla socnfitta per 2-0 contro il Napoli. Sarà un match insidioso, è fondamentale non sottovalutare l'avversario. Luca Gotti spera di avere a disposizione (almeno per la panchina) qualche nuovo innesto. Infatti, a breve, la società dovrebbe annunciare gli arrivi di Isaac Success e Nehuen Perez. Ma andiamo a vedere la formula con la quale l'argentino si trasferirà ad Udine. C'è una novità.

I friulani si preparano ad accogliere il nuovo rinforzo per la difesa. Tra oggi e domani, il classe 2000 svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con la sua nuova squadra. Qual è quindi questa novità? Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l'Atletico Madrid girerà il difensore argentino per due anni all'Udinese con la formula del prestito con diritto di riscatto, conservando l'opzione per una eventuale recompra. In questo modo, alla società gestita da Pozzo, sarà garantito un riconoscimento economico per aver valorizzato il giocatore. Ancora sconosciute le cifre dell'operazione. La cosa cera è che Perez è pronto a mettersi a disposizione di Luca Gotti, in una piazza storicamente congeniale a giovani talenti in rampa di lancio. Ma andiamo a vedere gli altri obiettivi monitorati da Marino.