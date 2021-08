News Udinese – Subito in campo / Diverse le novità…

Scopri assieme a noi come è andata la seduta di questa mattina e tutte le sorprese che ci sono state sul campo da gioco

Il team bianconerodopo la grande prestazione di ieri sera, dove è riuscita ad agguantare uno stupendo 2-2 contro gli ex campioni d'Italia, è tornato subito in campo, con un solo obiettivo: preparare al meglio la partita contro il Venezia in trasferta. L'impegno non sarà facile, dato che sarà il primo incontro in casa per la società lagunare dopo vent'anni. La squadra allenata da mister Luca Gotti, vuole però rovinare la festa ai tifosi e guadagnare tre punti importantissimi per il proseguimento del campionato. Scopri assieme a noi come è andata la seduta di questa mattina e tutte le sorprese che ci sono state sul campo da gioco.

La seduta

Il gruppo squadra si è diviso sin da subito in due tronconi. Da una parte tutti i titolari di ieri sera, che hanno svolto un lavoro concentrato sul riposo e il defaticamento, in palestra. Tutti sul campo invece chi ieri non ha giocato oppure è stato impegnato solamente nel finale di gara. Esercizi fondamentalmente sulla tecnica, che servono al tecnico per capire quale giocatore può insidiare le certezze e scombussolare le gerarchie che si stanno venendo a creare. Una sorpresa è arrivata alla fine della sessione. Ecco di cosa stiamo parlando.

La sorpresa

Il prossimo ritrovo per i bianconeri non sarà più al mattino, ma bensì domani pomeriggio. Di conseguenza il mister non vuole mollare la presa sulla squadra, proprio per non farsi scappare i tre punti contro il Venezia, ma comunque concede una mattinata di riposo alla sua squadra, quasi 24h nel complessivo. L'articolo non finisce qua, perché come ci si sta muovendo sul campo, lo si sta facendo anche sul mercato. Sono diversi gli obiettivi della società bianconera, che mira a migliorare diversi ruoli. Uno su tutti è la difesa, dove è questione di ore prima che arrivi la fumata bianca.