Calciomercato Udinese – Piace un talento brasiliano

Da sempre, l'Udinese è molto attenta sul mercato sudamericano. Marino ha messo gli occhi su un talento brasiliano: ecco di chi si tratta

Il giocatore di cui stiamo parlando è Bento , estremo difensore dell'Athletico Paranaense. Secondo la redazione di Calciomercato.it, il classe '99 sarebbe finito nel mirino di diverse squadre del nostro campionato. Tra queste c'è anche l' Udinese , da sempre molto attenta sul mercato sudamericano. Il giovane portiere, tra l' altro, possiede il passaporto italiano. Lo status da calciatore comunitario è un importante vantaggio. Il club di Curitiba lo valuta circa due milioni in di euro. Naturalmente, la società friulana lo acquisterebbe per il futuro. Ad oggi la porta bianconera è in ottime mani. Ma andiamo a vedere, invece, quali sono gli obiettivi per il presente.

Come già detto in precedenza, l'Udinese ha un disperato bisogno di una punta in grado di assicurare almeno dieci gol a stagione. Piano piano stanno sfumando tutti i profili sondati dal direttore Marino. Restano ancora in gioco Gianluca Lapadula, Vladyslav Supryaga e Christian Kouamé. Attenzione, però, a qualche nome a sorpresa. Per la difesa il preferito è Sebastian Walukiewicz del Cagliari, ma occhi anche su Sebstiano Luperto e Bosko Sutalo dell'Atalanta. Nel frattempo, vi riproponiamo le pagelle di Udinese-Ascoli. Siete d'accordo con i nostri voti? <<<