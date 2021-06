Mercato Udinese – Duello con l’Atalanta per un centrocampista

L'Udinese è pronta a sfidare l'Atalanta per acquistare un centrocampista dei rossoneri: ecco di chi si tratta

Il calciomercato inizierà ufficialmente il primo luglio. Ad oggi, l' Udinese ha chiuso due operazioni. La prima è l'acquisto a parametro zero di Daniele Padelli , fresco vincitore del campionato con i nerazzurri. La seconda è la cessione a titolo definitivo del centrocampista Svante Ingelsson all' Hansa Rostock . A breve, arriverà anche la fumata bianca per il trasferimento di De Paul all' Atletico Madrid . Mancano da sistemare gli ultimi dettagli e poi ci sarà l'annuncio. La società bianconera è alla ricerca di rinforzi da regalare a Luca Gotti in vista della prossima stagione. Marino ha messo gli occhi un centrocampista rossonero. Ecco di chi si tratta.

Tommaso Pobega, reduce da un'ottima annata in prestito allo Spezia, ha fatto ritorno a Milano. Tuttavia, sembra che il club rossonero non abbia intenzione di puntare su di lui. Perciò in caso di un'offerta convincente, il classe '99 potrebbe partire. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista piace molto sia all'Udinese che all'Atalanta. Il club nerazzurro vuole acquistare un giocatore di livello che possa far rifiatare De Roon e Freuler. L'obiettivo numero uno è Teun Koopmeiners dell'AZ Alkmaar, ma l'accordo economico tarda ad arrivare. Per questo motivo, sembra voler puntare con decisione su Pobega. Nel campionato appena concluso, il triestino ha segnato sei gol in venti partite disputate. Niente male considerando che non aveva mai giocato in Serie A. La dirigenza bianconera valuta anche altri profili.