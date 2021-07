Mercato Udinese – Un portiere della lista è fuori dai giochi

Uno dei tre portieri sembra essere fuori dalla possibilità di vestire la casacca friulana. Andiamo insieme a scoprire di chi si tratta

Il portiere al centro dell'articolo è il finlandese Jesse Joronen, il giocatore in forza al Brescia è arrivato nel ritiro delle rondinelle ed è pronto ad una nuova stagione in biancoblu. Il suo nome era stato accostato parecchie volte nell'ultimo periodo a quello di nuovo estremo difensore dell'Udinese. La trattativa però nelle ultime ore non ha fatto altro che andare sempre peggio. La motivazione per questo cambio di rotta è principalmente una sola, cioè le richieste a dir poco elevate da parte del presidente della squadra del capoluogo lombardo, Massimo Cellino. La sua domanda al momento è di ben sei milioni, che la società friulana reputa a dir poco elevati. Nell'unica stagione in Serie A il portiere finlandese ha subito la "bellezza" di ben 59 gol in meno di trenta presenze. Segui nel prossimo paragrafo come prosegue la ricerca del portiere.