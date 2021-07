Calciomercato Udinese – Si complica la pista per il portiere: ecco i dettagli

L'Udinese cerca il sostituto di Musso, tra i nomi più gettonati c'è Silvestri. Nelle ultime ore c'è stata una novità con l'Hellas Verona

Redazione

Mentre la squadra continua la preparazione per la nuova stagione, la società e a lavoro sul mercato per completare la rosa. L'Udinese dopo aver salutato Musso, fresco di firma con l'Atalanta, è ormai alla ricerca di un portiere affidabile. I nomi sul taccuino sono sempre gli stessi: Joronen, Silvestri e Maximiano Luis. Quest'ultimo potrebbe essere la sorpresa per la porta friulana, le voci dal Portogallo sono sempre più insistenti. Per ora, però, il preferito rimane Silvestri del Verona. Tuttavia se noi giorni scorsi la trattativa sembrava in chiusura adesso sono emersi nuovi dettagli. Scopriamoli insieme.

La trattativa con l'Hellas

Silvestri e l'Udinese hanno raggiunto l'accordo da tempo. Il calciatore era stato individuato anche da Marotta per fare il vice di Handanovic a Milano ma il portiere classe '91 vuole ancora fare il titolare. Il suo obbiettivo è il ritorno nel giro della Nazionale e Udine è la piazza adatta per questo. Pozzo però dovrà convincere il Verona a cedere Silvestri. Il giocatore è in scadenza nel 2022 e l'Hellas non vuole perderlo a zero, per questo fa una valutazione di 6 milioni. Come riporta Alfredo Pedullà, l'offerta dell'Udinese è ferma sui 2 milioni più bonus. C'è ancora molta distanza tra le parti ma si cercherà un punto di accordo. Occhio però a nomi che al momento sono leggermente più staccati nella corsa alla porta friulana. Capiamo meglio il perché.

Altre piste

Come detto all'Udinese piacciono anche Joronen e Maximiano Luis. Con il primo la trattativa è in stand-by col Brescia, nonostante ci sia già l'accordo col ragazzo. Il portoghese dello Sporting Lisbona invece è un profilo che stuzzica la dirigenza bianconera. Giovane e promettente sembrerebbe l'erede designato per sostituire Musso. Dal Portogallo continuano a parlare di affare in dirittura d'arrivo per 5 milioni di euro ma finora queste voci non state confermate dalla società. Resta da aspettare ancora un po' per capire chi difenderà la porta dell'Udinese il prossimo anno. Nel frattempo, però, la società è anche lavoro per completare l'attacco <<<