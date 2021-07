Mercato Udinese – Dal Portogallo sono sicuri su chi sarà il nuovo portiere

C'è un favorito alla concorrenza per la porta dell'Udinese. Il nome potrebbe sorprendere molti. Scopriamo assieme di chi stiamo parlando.

Secondo Record, importante testata giornalistica portoghese, c'è un favorito alla concorrenza per la porta dell'Udinese . Il nome potrebbe sorprendere molti, ma non tutti dato che questo portiere era già stato accostato alla società friulana . Scopriamo assieme di chi stiamo parlando .

Il profilo dell'estremo difensore è quello di Luis Maximiano, il giocatore è un classe '99 ed è pronto per difendere la porta dell'Udinese. Il suo nome era già uscito negli scorsi giorni, ma la pista sembrava essersi raffreddata fino a ieri sera, momento in cui ci sono stati dei nuovi contatti tra lo Sporting Lisbona e i bianconeri. Quest'anno il portiere ha deciso di abbandonare la madre patria per il poco spazio offertogli dai Dragoes, solo cinque presenze in tutta la stagione. La richiesta di ottenere più spazio non è stata avvallata dalla dirigenza, ora il compito della società biancoverde è quello di trovare una nuova destinazione. Andiamo a scoprire le cifre della trattativa.