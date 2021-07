Mercato Udinese – Dal Portogallo: “Scelto il sostituto di Musso”

L'Udinese avrebbe trovato il sostituto di Musso. Dal Portogallo riportano della trattativa avanzata per il portiere Maximiano Luis

L'Udinese sarebbe molto vicina all'acquisto di Maximiano Luis. Secondo il portale O Jogo, il 22enne portoghese sarebbe il profilo perfetto per sostituire Musso. Sempre secondo i lusitani, Pozzo avrebbe offerto allo Sporting Lisbona 5 milioni euro e l'affare sarebbe vicino alla conclusione. Al momento tra le parti ballerebbe un milione di euro, con i portoghesi che non farebbero valere la clausola di 45 milioni. Resta da vedere se l'affare potrà concludersi nei prossimi giorni dato che da Udine non spuntano conferme. Di certo quello di Maximiano Luis è un nome diverso rispetto a quelli accostati alla porta dell'Udinese . Infatti a differenza degli altri portieri questo è un profilo più futuribile e resta da capire il suo adattamento al campionato italiano.

Maximiano Luis è un classe '99 e lo scorso anno era stato cercato anche da Maldini per sostituire Donnarumma. Il portoghese è un portiere alto 190cm e si è trasferito allo Sporting Lisbona proveniente dal Braga. Sin dalla scorsa stagione ha messo in mostra le sue qualità più importanti: coraggioso nelle uscite e una buona reattività dalla distanza ravvicinata. Inoltre sembra essere anche molto attento. In totale nella massima serie portoghese ha registrato 25 presenze e subendo solo 22 gol . Un'ottima media se si considera la giovane età del giocatore.

Mentre si cerca di definire questa trattativa, l'Udinese non resta a guardare. Il club friulano continua a tenere sott'occhio il mercato italiano. Nei giorni scorsi si era parlato infatti di Joronen, Montipò e dell'idea Silvestri. Per quanto riguarda quest'ultimo la pista potrebbe complicarsi con l'inserimento di Marotta nella trattativa, infatti i nerazzurri cercano un secondo affidabile per la porta. Silvestri piace parecchio all'Udinese, il classe '91 è in scadenza col Verona e potrebbe cercare una nuova sistemazione già in questa sessione. Ma quello che rimane in pole tra i tre è Joronen del Brescia. Il finlandese vuole tornare in serie A e il costo basso dell'operazione potrebbe (due milioni) facilitare la trattativa