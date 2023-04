Mercato Udinese / Il (possibile) sostituto di Deulofeu è belga e ha 27 anni

Deulofeu ancora non ce la fa. Sottil spera soltanto di riaverlo a disposizione prima della fine del campionato. E' molto difficile ma non è impossibile. Il catalano è un elemento di fondamentale importanza per questa squadra e la sua assenza, spesso, non passa inosservata. La sensazione è che quest'estate si ricomincerà a parlare molto di Deulo. Già un anno fa sembrava in partenza (direzione Napoli). Persino quest'inverno era stato pesantemente accostato al Tottenham di Conte e Paratici ma poi sappiamo tutti com'è finita. Questa volta, però, l'epilogo potrebbe essere diverso e Marino non vuole farsi trovare impreparato.